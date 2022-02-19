حظك اليوم برج السرطان السبت 19-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يتميز بأنه لديه شخصية حساسة ومرهفة ورومانسية، تسعى دائما إلى تكوين علاقة عاطفية ناجحة مع شريك حياة مناسب، وحبه الشديد لشريك حياته يجعل منه شخصا غيورا كثيرا، لا يحب اقتراب الآخرين منه، وبالرغم من ذلك، فهو يتخذ حذره بشكل كبير في بداية العلاقات العاطفية حتى يتأكد من مشاعر الطرف الآخر، وحتى يجد الصفات التي تجعله يثق به، إذ أنه من الصعب أن يثق في أحد الأشخاص بسهولة.

ويعرف مولود برج السرطان بأنه لديه خيال واسع أيضا، ولديه ذاكرة يقظة دائما، يتجنب الفشل في المشروعات التي يقبل على تنفيذها، ما يجعله يدر الأمور جيدا قبل بدء شيء جديد، كما أنه يخاف كثير من السريان عكس التيار، فهذا بعطيه شعور بعدم الأمان، وبالرغم من رفضه لانتقاد الآخرين له، إلا أنه ينتقد المحيطين به بشكل لاذع، ويحرص دائما على البحث عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم لمولود برج السرطان حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وتتصرف بحكمة.

عيوب برج السرطان

تتمثل أبرز عيوب برج السرطان في أنه شخصية غيورة بشكل كبير، ما يسبب الكثير من التوتر والإزعاج بشريك حياته، نتيجة للخلافات التي تتراكم فيما بينهما، كما أنه لديه شخصية غامضة، ولا يحب أن يعرف الأشخاص الآخرين ما يفكر به في الوقت الحالي، كما أنه لا يحكي أسراره لأي شخص مهما كانت درجه قربه منه.