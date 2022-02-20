حظك اليوم برج السرطان الأحد 20-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. قاوم التشوش

خبيرة تغذية، ممرضة، مدرسة، مصلحة اجتماعية، ومنظمة محترفة، جميعها وظائف تناسب امرأة برج السرطان، فهي سيدة تملك شخصية حساسة ومرهفة ورومانسية، ودائما ما تهتم بصحة وتمريض من حولها على الرغم من أن التمريض يتطلب وقتا كبيرة لتقديم الرعاية، كما أنها تسعى دائما إلى تكوين علاقة عاطفية ناجحة مع الشريك.

كما تفضل سيدة برج السرطان العمل الخاص لا القطاع الخاص، كونها تجد أن العمل مع الآخرين يمثل تحديا، وأن التحدي الأكبر لهذه المرأة هو الملل بسبب نقص الإبداع، فإن وجود فرص للإبداع في عملها أمر أساسي، ورغم كل ذلك فإن الجانب السلبي لدى تلك السيدة هو عاطفتها التي تغلب على عقلها، ويحرص دائما على البحث عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم لمولود برج السرطان حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تقاوم التشوش والعدائية.. كن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تتذكر أن الغضب يورث الحزن وعليك أن تتخلص من أفكارك السلبية.

عيوب برج السرطان

لدي السرطان شخصية غامضة، ولا يحب أن يعرف الأشخاص الآخرين ما يفكر به في الوقت الحالي، كما أنه لا يحكي أسراره لأي شخص مهما كانت درجه قربه منه، كما أنه شخصية غيورة بشكل كبير، ما يسبب الكثير من التوتر والإزعاج بشريك حياته، نتيجة للخلافات التي تتراكم فيما بينهما.

الطعام وامرأة برج السرطان

ويقول خبراء الأبراج أن سيدة برج السرطان، لديها شغف كبير بالطعام، وتميل إلى الاستسلام للرغبة الشديدة في تناول الحلويات والإفراط في تناولها، ومع ذلك فدائما ما تبحث عن الطعام الصحي وكيفية اعداده للأشخاص الذين يتطلعون إلى تغيير نمط حياتهم إلى الأفضل، ولذلك تنج تلك السيدة في هذه المهنة.