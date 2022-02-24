طرق صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي..7 مستندات مطلوبة

أجابت وزارة التضامن الاجتماعي، على استفسارات السيدات حول طرق وخطوات صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي، موضحة عبر موقعها الرسمي، أن صندوق تأمين الأسرة يعمل على دعم ورعاية الأسرة المصرية.

وفي هذا الصدد، رصدت «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بصرف النفقة من بنك ناصر، وشروطها، والفئات المستفيدة، منها:

ماهى المستندات المطلوبة للحصول على النفقة من بنك ناصر؟

- يشترط بنك ناصر للحصول على النفقة أن يقدم المستفيد صورة بطاقة الزوج والزوجة، وكذلك صور شهادات ميلاد الأطفال.

- تقديم أصل الحكم القضائي الذي جرى إصداره من محكمة الأسرة، وكذلك تقديم مذيل بالصيغة التنفيذية.

- شهادة الموقف من الاستئناف للحكم المنفذ بموجبه.

- صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق حسب حالة الحاصلة على الحكم.

- تحرير توكيل رسمي عام قضايا، باسم رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته.

- على المستفيد من النفقة أن يقدم أصل شهادة إتمام الإعلان للحكم المزيل بالصيغة التنفيذية.

- تقديم الرقم التأميني للزوج كمبيوتر، وللزوجة والأولاد أيضا، مرفق بهم اسم الأم، والرقم القومي.

كيف تصرف النفقة من البنك؟

- تتوجه المستفيدة إلى أقرب فرع بنك ناصر، بعد أن تتحصل على الأوراق المطلوبة، ويمكنها الصرف من خلال فروع بنك ناصر المنتشرة.

- يوفربنك ناصر للمستفيدين الذين حصلوا على حكم قضائي بصرف النفقة الشهرية، اختيار أي طريقة صرف من التى يجرى إتاحتها من خلال البنك، سواء من فروع بنك ناصر الاجتماعي أو الصرف بواسطة كارت ATM، وذلك من خلال أي من ماكينات الصرف الآلي للبنك، كما يمكن للمستفيد من النفقة الصرف أيضا من خلال المحمول، ومتوفر في كافة فروع شركات المحمول.

من الفئات المستفيدة من النفقة؟

تصرف النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، كما أن صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، يستهدف تأمين الأسرة من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها.

ما إجمالي المبالغ التي يصرفها بنك ناصر للنفقة شهريا؟

صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 79 مليون جنيه تقريبا شهريا كنفقة، وفق ما أكده بنك ناصر الاجتماعي.