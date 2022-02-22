بنك ناصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركتي بترول لمنح تمويلات للعاملين فيها

انطلاقا من حرص بنك ناصر الإجتماعي برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك على تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية وتحقيق التكامل معها تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة السويس لتصنيع البترول برئاسة الكيميائى هشام فتحى وتوقيع بروتوكول آخر مع شركة النصر للبترول برئاسة المهندس محمد عبد الله باعتبارهما من أعرق وأهم الشركات المصرية التى تقوم على إدارة وتصنيع أهم موارد مصر الأقتصادية " ذهب مصر الأسود ـ البترول " وبموجب البروتوكولات.

ويقوم بنك ناصر الاجتماعي من خلال فروعه فى مدن القناة وهي فروع السويس، الإسماعيلية، التل الكبير، بورسعيد بمنح تمويلات نقدية وتمويل شراء السيارات وأتاحة أوعية إدخارية متميزة للعاملين والسادة أصحاب الفضل اللذين يبلغون السن القانونية للمعاش من العاملين بالشركتين طبقا للنظم والتعليمات المقررة بالبنك والمتفق عليها ضمن بنود البروتوكول وللمدة المحددة فى هذا الشأن .

وافاد محمد عشماوي ان هذا البرتوكول يعد بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون المقدمة لقطاع البترول المصري موضحا انه سيتم اتاحة جميع انواع التمويلات الموجودة بالبنك للعاملين بالشركة حيث يتميز البنك ببرامج تمويلية متنوعة تتناسب مع كافة احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير .

واكد عشماوي انه حرصا وتقديرا من البنك للسادة العاملين بالشركتين سيتم تيسير إجراءات الحصول علي التمويل المطلوب هذا بالإضافة الي تقديم خدمات اضافية كقيمة مضافة مثل اصدار كروت ميزة للعملاء , فتح حسابات ادخارية بعائد يقدر ب 6 % عائد ربع سنوى على أقل رصيد بالحساب لمدة عام تبدا من تاريخ العمل بهذا البروتوكول كما سيتم منح تمويلات نقدية وتمويل شراء السيارات موضوع البروتوكول بعائد ائتماني مميز مع الأعفاء من كافة المصاريف الإدارية لمدة عام كما سيتم توفير مندوبين مختصين من موظفي البنك داخل مقار الشركة لتقدم الخدمة للسادة أعضاء الشركة .