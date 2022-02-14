5 مستندات للحصول على قرض من بنك ناصر.. بينها صورة بطاقة الرقم القومي

أتاح بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن العديد من التمويلات لعملائه مثل تمويل شراء سيارة، وتمويل مشروعات النقل التشاركي، تمويل الاستثمارات الإنتاجية والعينية، كما يتيح البنك تمويل سداد المصروفات المدرسية، وتأثيث شقة الزوجية، وتمويل عمليات إسكان، وكذلك التمويل العقاري.

إجراءات الحصول على التمويلات النقدية

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي ، فى تقرير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ هناك العديد من الإجراءات للحصول على التمويلات النقدية من بنك ناصر الإجتماعى ، تتمثل فيما يلي:

- الرقم التأميني لطالب التمويل.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إيصال مرافق حديث.

- بيان مفردات الدخل.

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك.

وأوضح البنك أن تمويل عمليات استثمارية يستهدف موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات وأصحاب الأوعية الادخارية من البنك يتم كالتالي :

شروط منح قرض لتمويل العمليات الاستثمارية

- حسب قيمه الراتب أو المعاش بنسبه عبء دين 75%.

- مدة التقسيط 10 سنوات، و يتم احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريا من قيمة القسط الشهري.

شروط تمويل تأثيث شقة زوجية

حسب قيمه الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين 75% .

* الضمانات المطلوبة لتمويل تأثيث شقة من بنك ناصر :

- بالنسبة لأصحاب المعاشات: يتم تحويل المعاش على البنك .

- أصحاب المرتبات: يتم تحويل قيمة القسط الشهري من مرتب العميل، أو تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد، والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

- ورثة المعاشات: يتم تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد، والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

- العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: على الموظف أو العامل أن يقدم إقرارا من طالب التمويل بالسداد النقدي، وكذلك تقديم تعهد بتحويل مرتب ضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.