الجامعات تبدأ تنفيذ خطة أنشطة الطلاب في الترم الثاني: مسابقات وماراثونات

انتظمت الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، في أسبوعها الأول دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الالتزام بكل قرارت المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، فيما يتعلق بإجراءات مواجهة كورونا، أبرزها استمرار عمليات التطعيمات ضد فيروس كورونا، خاصة الجرعة الثالثة التنشيطية للفئات التي حددتها وزارة الصحة.

الأنشطة الطلابية

وأكد رؤساء الجامعات في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى البدء في تنفيذ توجيهات الأعلى للجامعات بشأن عمل خطط مختلفة للأنشطة الطلابية المختلفة من هوايات ومسابقات وماراثونات، خلال الفصل الدراسي، لما لتلك الأنشطة من دور في تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى لطلاب الجامعات، منوهين إلى أن الفترة الحالية ستشهد العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات لتحفيز الطلاب وتنمية وعيهم الثقافي والرياضي.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، انتظام الدراسة دون رصد أي مشكلات في أسبوعها الأول، لافتا إلى أن هناك التزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، لافتا إلى أن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري سيشهد العديد من الأنشطة والخطط والهوايات الطلابية التي تعمل على تحفيز وتنمية الطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، أن هناك التزام كامل بقرارات الأعلى للجامعات لدعم الأنشطة الطلابية والهوايات المختلفة لتنمية قدرات ومواهب الطلاب.