في ذكرى ميلادها.. أسباب انفصال بديعة مصابني عن نجيب الريحاني

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة بديعة مصابني، فهي من مواليد 25 فبراير عام 1892، ولدت في دمشق وجاءت إلى مصر عام 1919، لتبدأ مشوارها الفني في التمثيل والرقص والاستعراض، كما أنشأت فرقة خاصة بالرقص والتمثيل المسرحي أسمتها «فرقة بديعة مصابني» خرج منها عدد من كبار النجوم أبرزهم فريد الأطرش، سامية جمال، وتحية كاريوكا، وغيرهم.

بداية حياة بديعة مصابني الفنية في مصر

وتحدثت الفنانة بديعة مصابني عن بداية مشوارها الفني في مصر أثناء حلولها ضيفة في برنامج «نجوم على الأرض» وقالت إنها أتت إلى مصر وهي في عمر الـ12 عاما في رحلة سياحية، وقام باكتشافها الفنان فؤاد سليم، عندما كانت في حديقة الأزبكية وتعرف عليها، وكان يظنها أجنبية، وعندما عرف أنها عربية ضمها إلى فرقة «جورج أبيض» للتمثيل حتى أصبحت بطلة الفرقة.

بديعة مصابني تكشف سبب ابتعادها عن نجيب الريحاني

كما أشارت إلى علاقتها بالفنان الراحل نجيب الريحاني وأسباب انفصالهما، موضحة أنه كان له دور كبير في مشوارها الفني، إذ قدم إليها رواية بعنوان «الليالي الملاح»، والتي حققت نجاحا كبيرا من خلالها وكانت بمثابة نقلة كبيرة في مشوارها الفني، وكانت هذه الرواية تتضمن الغناء والرقص.

أما عن انفصالها عن «الريحاني» رغم حبها الشديد له ورغم أنهما ظلا معا قرابة 25 عامًا، أوضحت «مصابني» أنها كانت تختلف عن الريحاني اختلافا كبيرا، وأنها كانت تفتقده في تفاصيل كثيرة في حياتها، قائلة: «أنا كنت شكل وهو شكل، هو يحب النوم ويحب السهر كتير، بيقعد هو وبديع خيري يألفوا ويعملوا روايات، وأنا عايزة بالنهار مثلا أروح أتغدا في مسرح وأروح أتفسح ملقيش راجل معايا، فين نجيب؟ نايم، فين نجيب؟ بيشتغل، فين نجيب؟ عند بديع، فاتخانقنا وسيبنا بعض قبل وفاته بأشهر».