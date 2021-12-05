صبري فواز في «القاهرة السينمائي»: نجيب الريحاني الإمام الأول للتمثيل

قال الفنان صبري فواز، إن النجم الراحل نجيب الريحاني، هو المدرسة الأكبر في التمثيل، كما أنه فنان سبق زمنه بأكثر من 100 سنة، مؤكدًا أن هذا ليس بالشيء الهين، مضيفا: «فنان بسيط وقريب، وبيشتغل بالمشاعرة الناعمة جدًا من غير أفورة، في عصر كانت الأفورة هي السائد الحقيقة، لا نجيب الريحاني هو الإمام الأول في التمثيل».

نجيب الريحاني

جائزة فاتن حمامة

وأضاف «فواز»، خلال حفل ختام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع مباشرة على شاشة dmc، أنه يرشح الفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وأسماء أبو اليزيد، لتكريمهم بجائزة فاتن حمامة خلال الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي العام المقبل.

وأشار الفنان صبري فواز، إلى أنه كان حريصا على حضور حفل افتتاح المهرجان، كما هو حريص اليوم على حضور حفل الختام، مؤكدًا أنه استمتع طيلة أيام المهرجان بالكثير من الأفلام التي عرضت.

من ناحية أخرى، كشف عمر قاسم، المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي، سر الإقبال الكبير على المهرجان في دروته الحالية الـ43، إذ قال «جزء كبير منه كان نابع من مبدأنا بإشراك طلاب معهد السينما وطلاب الجامعات، ونعمل تذاكر مجانية، أو بسعر مخفض لطلاب كافة الجامعات، فضلًا عن مشاركة منتجين وصناع لأفلام عالمية، بالتالي فيه صناع مصريين أقبلوا على المهرجان فضلا عن الطلاب».

وشهدت الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، على مدار أيام العشر الماضية، حضور كبير من نجوم السينما في مصر والعالم العربي.

كما أن هذه الدورة شهدت تكريم كل من النجمة نيللي، والنجم كريم عبدالعزيز.