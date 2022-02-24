طارق الشناوي: سوسن بدر رُشحت لتجسيد «أم كلثوم» قبل صابرين

انطلقت ندوة تكريم الفنانة سوسن بدر من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المراة، اليوم، في أحد الفنادق الكبرى بمحافظة أسوان، وأدارها الناقد طارق الشناوي.

طارق الشناوي: بدر واجهت صعوبات عدة في بداية مشوارها

وكشف طارق الشناوي، خلال الندوة، عن أن سوسن بدر كانت مرشحة لتجسيد شخصية أم كلثوم في المسلسل الذي حمل الاسم نفسه، وقدمته صابرين آنذاك، مضيفًا أنّ المخرجة إنعام محمد علي رأت بعد عقد الجلسات التحضيرية أن سوسن ليست الأنسب للشخصية، وتفهمت الأخيرة الأمر آنذاك.

وأكد الشناوي، أنّ سوسن بدر واجهت العديد من الصعوبات في بداية مشوارها الفني، لكنها تغلبت عليها بالإصرار والرغبة في النجاح، فضلًا عن عدم اشتراطها تقديم أدوار البطولة المطلقة التي أضاعت جزءًا كبيرًا من إبداع بعض الفنانات.

طارق الشناوي لسوسن بدر: أنت بـ8 أرواح

ووصف الشناوي الفنانة سوسن بدر بـ«أنت بـ8 أرواح» ذات مرة حينما شاركت في أحد المواسم الرمضانية بـ8 أعمال دفعة واحدة قبل 15 عامًا.

شهد حفل الافتتاح العديد من الفعاليات منها عرض «برومو» 12 فيلمًا، من 18 دولة في مسابقة الفيلم الطويل، إضافة إلى عرض «برومو» 24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، وشهد تكريم عدد من الفنانات، بينهن المخرجة إنعام محمد علي، الناشطة الصومالية هيباق عثمان، والفنانة الفرنسية مارلين كانتو.

وأقيم حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم سوسن بدر، باسم سمرة، ريم البارودي، نيقولا معوض، داليا البحيري، سلوى خطاب، شيري عادل، أحمد فتحي والمخرح مجدي أحمد علي، وإنعام محمد علي.