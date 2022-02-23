وصول سوسن بدر وريم البارودي لحفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة

بدأ توافد عدد من الفنانين إلى السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، المقام حاليا، داخل أحد الفنادق الكبرى بالمحافظة.

باسم سمرة و ريم البارودي يخطفون أنظار الحاضرين

كان في مقدمة الحضور، سوسن بدر وريم البارودي وباسم سمرة وسلوى خطاب ونيقولا معوض وداليا البحيري وشيري عادل وأحمد فتحي والمخرح مجدي أحمد علي.

وخطف الفنان باسم سمرة، الأنظار بارتدائه لجاكيت أحمر اللون، فيما لفتت إطلالة الفنانة ريم البارودي، أنظار الحضور.

افتتاح الدورة السادسة لـ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يشهد اليوم الأربعاء، افتتاح الدورة السادسة لـ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، ويكرم في حفل الافتتاح النجمة الفرنسية مارلين كانتو، والنجمة المصرية سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، والناشطة الصومالية هيباق عثمان.

وجرى اختيار 12 فيلما، يمثلون 18 دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل، لـ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وهي: «كما في السماء، الكوكب (إل بلانيتا)، أم صالحة، اسم سري، فرحة، قوارير، الفتاة الجديدة، ريحانة، إيمي المقدسة، جنة الطاووس، أرواح عابرة، روابط مقدسة.