باسم سمرة يُقبل يد سوسن بدر قبل تكريمها في مهرجان أسوان

أبدت الفنانة سوسن بدر، سعادتها البالغة إزاء تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته السادسة التي انطلقت فعالياتها، اليوم الأربعاء، داخل أحد فنادق المحافظة.

قلبي بيدق وحاسة بفرحة كبيرة

وقالت سوسن بدر، في كلمتها: «قلبي بيدق وحاسة بفرحة كبيرة، فعلا يوم مميز في مشواري، وأنا سعيدة بالمهرجان وأتمنى له كل النجاح والتوفيق في دوراته المقبلة».

لن أنسى أفضال المخرجة إنعام محمد علي

وأكدت سوسن بدر، أنها لن تنسى أفضال المخرجة إنعام محمد علي عليها في بدايتها الفنية، متابعة: «آمنت بموهبتي منذ أن كنت في السابعة عشر من عمري، وكنت وقتها محدش يعرفني ولا يعرفوا اسمي، كنت وقتها بنت بشعر أسود طويل، وأعطتني دور البطولة في مسلسل عن المرأة، فمهما قلت لن أوفيها حقها».

مفاجأة باسم سمرة لـ سوسن بدر قبل صعودها إلى المسرح

وفي سياق متصل، حرص الفنان باسم سمرة على تقبيل يد الفنانة سوسن بدر، عند صعودها للتكريم في مهرجان أسوان الدولي.

تعرف على المكرمين في حفل افتتاح مهرجان أسوان

يذكر أنّ حفل الافتتاح شهد تكريم عدد كبير من الفنانات بجانب سوسن بدر، وهن النجمة الفرنسية مارلين كانتو، والمخرجة إنعام محمد علي، والناشطة الصومالية هيباق عثمان.

وجرى اختيار 12 فيلما، تمثل 18 دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل، لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وهي: «كما في السماء، الكوكب (إل بلانيتا)، أم صالحة، اسم سري، فرحة، قوارير، الفتاة الجديدة، ريحانة، إيمي المقدسة، جنة الطاووس، أرواح عابرة، روابط مقدسة».