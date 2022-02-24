السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكازاخي لبحث فرص الاستثمار المتبادل

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قاسم توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الاتصال شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، كما تطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، إضافة إلى التعاون في قطاعات الصحة والزراعة والسياحة والثقافة، فضلاً عن التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.

ونوّه الرئيس بالعلاقات المصرية الكازاخية وما تتسم به من تميز، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الكازاخي عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي في محيطها الجغرافي، مؤكداً اهتمام كازاخستان المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.