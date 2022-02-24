السيسي: مصر تجاوزت الكثير من تبعات أزمة كورونا في العامين الماضيين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن جائحة كورونا كانت ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام، لا صحية أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب.

وأكد «السيسي»، خلال كلمته بمناسبة المنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا، أن مصر استطاعت تجاوز الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين، من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفاعليتها.

السيسي: حققنا معدلات نمو إيجابية رغم الصعاب

وأضاف الرئيس السيسي: «نبذل في الوقت الراهن جهودا شهدت لها مختلف الأطراف الدولية، مكنتنا من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الصعاب التي واجهناها كافة ولا نزال، وساهمت في إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها».

السيسي: نفذنا مبادرات طموحة لرفع مستوى المعيشة

وتابع: «استطاعت مصر أيضا رغم الأزمة، أن تنفذ مبادرات طموحة لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجا، من خلال مبادرة حياة كريمة ومد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر، من خلال برنامج تكافل وكرامة مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة، فضلا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي والرقمنة».