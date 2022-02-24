السيسي: العالم لا يملك رفاهية التقاعس في مواجهة أزمة المناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أزمة المناخ العالمية وتبعاتها السلبية ألقت دون شك بظلالها على جهود دولنا في التعافي من جائحة كورونا وتجاوز تأثيراتها المتعددة خاصة في الدول النامية، وعلى الرغم من ذلك فإن عالمنا اليوم لا يملك رفاهية الانتظار أو التقاعس على القيام بالجهود المطلوب في مواجهة تغير المناخ ودرء أثاره.

دعم جهود تحقيق التنمية والقضاء على الفقر

وأكد السيسي خلال كلمته بمناسبة المنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا، على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها ورفع طموح عملها المناخي، وفقا لاتفاق باريس دون الإخلال بمبادئ الإنصاف وعدالة الانتقال مع توفير الحماية الاجتماعية، ودعم جهود تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.

وتابع: «ذلك لن يتأتى دون توفير بيئة دولية مواتية تساهم في الحشد اللازم للدول النامية لدعم جهودها لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره وبناء القدرة على تحملها مع وضع التعهدات موضع التنفيذ وتقليص الفجوات التي يواجهها عمل المناخ الدولي على الأصعدة كافة، وهذا بعض ما نصبو إلى تحقيقه خلال رئاسة مصر قمة المناخ القادمة في شرم الشيخ نهاية العام الجاري».

سنعمل مع كل الأطراف بحياد ووشفافية

وواصل: «سنعمل مع كل الأطراف بحياد ووشفافية في سبيل ذلك، وأتطلع إلى تلقي الخلاصات والنتائج التي ستصدر عن المنتدى وتعكس المناقشات والمداولات القيمة التي دارت خلاله، وإنني على ثقة أنها ستساهم في تعزيز فهمنا لحجم وأبعاد المشكلة العالمية التي نواجهها وسبل المضي قدما نحو إيجاد حلول ناجعة لها تحقق تطلعات شعوبنا وآمالها المشروعة».