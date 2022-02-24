عاجل.. وزير التعليم يعلن تأجيل امتحانات الطلاب المصريين بأوكرانيا وروسيا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات الطلاب المصريين في روسيا وأوكرانيا في التعليم قبل الجامعي.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أنّ عدد الطلاب المصريين في التعليم قبل الجامعي في روسيا أقل من 50، وفي أوكرانيا أقل من 10.

وأكد أنّ الدولة ستيسر للطلاب في روسيا وأوكرانيا تأجيل الامتحانات أو إلحاقهم في المدارس المصرية، إذا اختاروا العودة إلى الوطن.