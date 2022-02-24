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عاجل.. وزير التعليم يعلن تأجيل امتحانات الطلاب المصريين بأوكرانيا وروسيا

كتب:

كريم روماني
05:09 م | الخميس 24 فبراير 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات الطلاب المصريين في روسيا وأوكرانيا في التعليم قبل الجامعي.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أنّ عدد الطلاب المصريين في التعليم قبل الجامعي في روسيا أقل من 50، وفي أوكرانيا أقل من 10.

وأكد أنّ الدولة ستيسر للطلاب في روسيا وأوكرانيا تأجيل الامتحانات أو إلحاقهم في المدارس المصرية، إذا اختاروا العودة إلى الوطن.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.