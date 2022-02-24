تفاصيل مقتل قاصر على يد والدها بالجيزة.. ضبطها في وضع مخل

قتل جزار وزوجته ابنتهما البالغة من العمر 15 عامًَا، بعدما ضبطاها مع أحد الأشخاص في وضع مُخل، ودفناها في مقابر العائلة، وألقت قوات الأمن القبض عليهما واتخذت الإجراءات القانونية.

اختفاء فتاة

كانت بداية الواقعة، بورود معلومات إلى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، باختفاء فتاة 15 عاما، ولم يقدم أهلها بلاغا عنها، وأمر اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث، وتبين من خلال التحريات أن الفتاة مختفية منذ نحو شهر.

والدا الطفلة يعترفان

وذكرت التحريات أن والديها (جزار وربة منزل) كانا في مقابر العائلة، ليلا، وضبط المقدم عبدالباقي أمين رئيس مباحث أبو النمرس، والدَي الطفلة، ولم يبررا سبب غياب ابنتهما وعدم تحريرهما محضرا، واعترفا بقتلهما الطفلة، وأن السبب وراء إقدامهما على ارتكاب الواقعة، هو ضبطها في المنزل مع أحد الأشخاص في وضع مخل، ما أثار حفيظة الأب فقام بالتعدي عليها بشومة على رأسها ففارقت الحياة، وهرب الشخص الذي كان معها.

واتفق الوالدان على التكتم على الأمر ودفنها سرًا حتى لا يفتضح أمرهما، وأخذا جثة الطفلة إلى مقابر العائلة.

وتوصلت قوات الأمن إلى هوية الشاب الذي كان معها، وتبين أنه سائق توك توك، وتم ضبطه وأيّد صحة ما جاء في اعترافات الوالدين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.