مدارس الجيزة تعلن مواعيد مجموعات التقوية لطلاب أولى وثانية ثانوي

بدأت مدارس محافظة الجيزة، إعلان مواعيد حصص مجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني حضورياً في المدارس، وسط تنفيذ إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا بالتنسيق الكامل مع المديريات والإدارات التعليمية ووزارة التربية والتعليم.

وقال بكساوي مصطفى، مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إنه تم إعلان مواعيد مجموعات التقوية في جميع المدارس لجميع المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، موضحاً أن مجموعات التقوية تعتبر حلا لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على أولياء الأمور.

مجموعات التقوية اختيارية

وأضاف «بكساوي» لـ«الوطن»، أن مجموعات التقوية تبدأ عقب انتهاء اليوم الدراسي، وهي اختيارية لكل طالب وليست إجبارية ويحق للطلب اختيار المعلم الذي يريده، مؤكداً أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا أثناء عقد المجموعات للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأوضح بكساوي مصطفى، أنه غير مسموح لأي معلم إجبار الطالب على مجموعات التقوية، مؤكداً أن الإدارة التعليمية حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المدارس لمتابعة تطبيق كافة التعليمات الوزارية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وانتظام الدراسة.

ضوابط مجموعات التقوية

- تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد.

- الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها في المدرسة.

- تخفيض نسبة 25% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.

-تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء.

- يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك.

أسعار مجموعات التقوية

- الحد الأدنى لمجموعات التقوية 10 جنيهات.

- الحد الأقصى 85 جنيهًا.

- تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة.

- تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.

- مجموعات التقوية متاحة للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل.