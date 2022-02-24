وزير التعليم: زيادة عدد المدارس اليابانية في مصر من 48 لـ500

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر هي أول دولة تشارك في اختبارات القدرات بالأكاديمية الدولية في مادة الرياضيات ضمن 15 دولة أخرى، موجهًا الشكر للمعلمين والموجهين في مادة الرياضيات، لما بذلوه من جهد كبير، مشيرًا إلى أن الوزارة بنت نظامًا تعليميًا يؤهل الطالب للمنافسة، ويعتمد في التعلم على الفهم وليس الحفظ والتلقين، من أجل خلق جيل قادر على المنافسة العالمية.

شوقي يوجه الشكر للآباء والأمهات

ووجه وزير التعليم خلال حفل تكريم الطلاب المتفوقين في اختبارات القدرات الأكاديمية الدولية في مادة الرياضيات، الشكر لكل أم وأب شجعوا أولادهم على حب التعلم وخوض تجربة المشاركة في منتدى الرياضيات، موضحًا أن «طلابنا لديهم القدرة على المنافسة دوليًا، والوزارة سوف تتعاون أكثر مع مؤسسة SPRIX,TOKYO التعليمية اليابانية، في تدريس الرياضيات، وسيتاح الاختبار في مارس المقبل باللغتين العربية والإنجليزية، وسوف يشارك فيه قرابة 10 آلاف طالب وطالبة لقياس قدرات الطلاب في مادة الرياضيات».

الوزير: نتعاون مع اليابان في تطوير التعليم الفني

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيجري زيادة عدد المدارس اليابانية في مصر إلى 500 مدرسة، بعد أن وصل عددها حاليًا إلى 48 مدرسة، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير التعليم الفني، موضحًا: «مقتنعين لو أولادنا خدوا فرصة تعلم بجد هيكسروا الدنيا»، موجهًا رسالة لأولياء الأمور: «سيبوا أولادكم يتعلموا كويس ومفيش أم وأب مش عايز يشوفوا أولادهم متفوقين دوليًا ولازم الكبار يقتنعوا بده، والتعليم متعة والوزارة لديها ثقة وإيمان بالطلاب بنسبة 100%، ومش لازم نخاف من الامتحانات ولازم الطالب يذاكر علشان يتعلم، ولازم نحضر للمدرسة ونحترم المعلم».