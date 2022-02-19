«المدارس اليابانية»: انطلاق الدراسة غدا بإجراءات احترازية ضد كورونا

كشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الدراسة غداً الأحد الموافق 20 فبراير الجاري، مؤكدة أن الدراسة تنطلق غداً وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحضورية في المدارس، وسيتم توزيع الطلاب على الفصول بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

حث الطلاب على ارتداء ملابس ثقيلة

وأوضحت الوحدة، في بيان لها، أنها حرصت على التنسيق الكامل مع جميع المدارس اليابانية في مصر للوقوف على استعدادات استقبال الطلاب، وحثت الطلاب على ارتداء ملابس ثقيلة حفاظاً على سلامتهم.

قال تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، إن المدرسة حرصت على الاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني وسيتم تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا، موضحاً أنه تم التنبيه على الطلاب والطالبات بضرورة الاهتمام بغسيل اليدين وتعقيمها باستمرار والاهتمام بالنظافة الشخصية بوجه عام والحضور بمظهر مهذب ونظيف وقص الأظافر أسبوعيا.

وأضاف «السيد» لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على أولياء الأمور بضرورة حضور أبنائهم للمدرسة بارتداء «Face Shield» لأنه سيتم منع دخول أي طالب أو طالبة دون ارتدائه، مشدداً على أولياء الأمور بالتأكد من سلامة وصحة الطلاب قبل حضورهم إلى المدرسة وسيتم قياس ومتابعة درجة الحرارة للطالب أثناء اليوم الدراسي على فترات متفرقة.

وأشار تامر السيد إلى أنه تم تركيب «بازل الفوم» فى مراحل رياض الأطفال حرصاً من المدرسة على سلامة الطلاب من التعرض للإصابات أثناء الحركة داخل الفصول ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

من جانبها، أكدت نهلة الجمال، وكيلة عام المدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، إن المدرسة انتهت من كل الاستعدادات المتعلقة باستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، وتم الانتهاء من إعداد وتوزيع جداول الحصص المدرسية على جميع المعلمين، بجانب تعقيم وتطهير الفصول بصفة مستمرة، موضحة أنه سيتم استقبال الطلاب في حفل صغير لتوعيتهم بأهداف المنظومة التعليمية وآليات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وأضافت «نهلة» لـ«الوطن»، أنه سيتم تسليم الطلاب الكتب غداً الأحد وتبدأ الدراسة بعدها مباشرة في الفصول، موضحة أن المدرسة بها 500 طالب جاءت نتائجهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول مرضية تماماً، لافتة إلى أن التعليم في المدارس المصرية اليابانية قائم على تنمية المهارات وأنشطة التوكاتسو التي تعتمد على تكوين شخصية الطالب.