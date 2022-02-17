المدارس اليابانية توجه أولياء الأمور بسداد القسط الثالث من المصروفات

أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن آخر موعد لسداد القسط الثالث من المصروفات الدراسية للطلاب إلكترونيا، هو نهاية شهر فبراير الجاري، من خلال فيزا كارت أو الحساب البنكي، موضحة أنها انتهت من كافة الاستعدادات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقه بعد غد السبت الموافق 19 فبراير الجاري.

قيمة القسط الثالث من المصروفات الدراسية

وقال تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، إن القسط الثالث من المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية تبلغ قيمته 5000 جنيه، مشددا على أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية وعدم مخالفتها، منوها بأن المدرسة حرصت على الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالدراسة للفصل الدراسي الثاني.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى تعقيم وتطهير جميع الفصول، وتوفير أجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس، والتنبيه على الطلاب بضرورة الحضور للمدرسة بارتداء الـ«فيس شيلد» للحفاظ على أنفسهم، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطة لتحسين مستوى الطلاب الذين حصلوا على تقدير ضعيف

وأشار إلى أن المدرسة وضعت خطة لتحسين مستوى الطلاب الذين حصلوا على تقدير ضعيف في امتحانات الفصل الدراسي الأول، إذ تعتمد الدراسة على تنمية المهارات، وتوفير مجموعة من الأنشطة التي تساعد الطلاب على الابتكار والإبداع.

يذكر أن المدارس المصرية اليابانية، أعلنت تفاصيل الاستعدادات النهائية للفصل الدراسي الثاني، موضحة أنها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب.