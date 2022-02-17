المدارس اليابانية تكشف ممنوعات الترم الثاني.. أظاهر طويلة وشعر غير مصفف

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، من الاستعدادات المتعلقة ببدء الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من السبت المقبل الموافق 19 فبراير الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا، وكثّفت المدارس المصرية اليابانية استعداداتها المختلفة، حيث خاطبت أولياء الأمور بالتأكيد على أبنائهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

وقال الدكتور تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، إنّ إدارة المدارس المصرية اليابانية وجّهت جميع المدارس بالانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني واستقبال الطلاب، موضحا أنّ هناك إجراءات وقائية مكثفة ضد كورونا، وجرى التأكيد على الطلاب بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لليوم الدراسي، وغسل الأيدي وتعقيمها باستمرار والاهتمام بالنظافة الشخصية بوجه عام.

ضرورة حضور الطلاب والطالبات بمظهر مهذب ونظيف

وأضاف السيد لـ«الوطن»، أنّه غير مسموح بقبول الشعر الطويل للبنين والشعر غير المصفف للإناث، مشددا على أولياء الأمور بالتأكيد على حضور الطلاب والطالبات للمدرسة بارتداء الـFace Shield على أن يتم تعقيمه وتنظيفه جيدا من وقت لآخر وعند العودة من المدرسة مع مراعاة تجديد التالف.

وأكد الدكتور تامر السيد، أنّه جرى التنبيه على أولياء الأمور والطلاب بأنّه غير مسموح بدخول أي طالب أو طالبة دون ارتداء الـFace Shield الخاص بهم، وحضور الطلاب والطالبات بمظهر مهذب ونظيف وقص الأظافر أسبوعيا.

وشدد مدير المدرسة المصرية اليابانية، على أولياء الأمور بتوفير حقيبة صغيرة لكل طالب وطالبة، داخلها «مناديل، كحول، هاند جل معقم، وهاند ووش» للعناية الخاصة، موضحة أنّ الأدوات شخصية ويجب أن تكون موجودة بالحقيبة مع كل طالب وطالبة، للحد من انتشار وانتقال عدوى مرضية بين الطلاب.

عدم حضور الطالب الذي يأخذ علاج لحين الشفاء

ولفت إلى ضرورة إحضار كل الطلاب «فوطة» خاصة لنظافة الديسك والكرسي الخاص به بالطريقة المعتاد عليها، وعلى ولي الأمر التأكد من سلامة وصحة ابنه قبل حضورهم إلى المدرسة، وحال وجود مرض يتم التواصل مع المدرسة، ولا يحضر الطالب الذي يأخذ علاج لحين الشفاء، ويتم التواصل مع المدرسة بحالته الصحية من أجل سلامته وسلامة زملائه لانتشار العدوى بشكل كبير بين الأطفال.

وأضاف تامر السيد، أنّه سيتم قياس ومتابعة درجة الحرارة للطالب أثناء اليوم الدراسي على فترات متفرقة، وحال وجود طالب أو طالبة درجة حرارتها مرتفعة عن الطبيعي، سيتم إبلاغ ولي الأمر وعودة الطالب للمنزل، أثناء بداية اليوم أو على مدار اليوم من أجل صحة أفضل، مؤكدا ضرورة المحافظة على الغذاء الصحي المتوازن الذي يناسب وجبة الإفطار، على أن يحضر الطالب «لانش بوكس» به طعام متنوع ومفيد يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تقوية المناعة.