مروة طنطاوي: دانتي مؤسس اللغة الإيطالية.. ولم يكن أول من كتب بالعامية

قالت الدكتورة مروة طنطاوي، رئيس قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن في جامعة عين شمس، إن دانتي أليجييري جرى تصنيفه على أنه مؤسس اللغة الإيطالية، لكنه لم يكن أول من كتب باللغة العامية، فقد سبقه في القرن الثالث عشر القديس الشاعر سان فرانشيسكو دا سيزي لأنه كتب أنشودة المخلوقات بالعامية.

طنطاوي: الشعر الغنائي كان السائد والإيطاليون كانوا يكتبون بالعامية

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة cbc، أن دانتي أليجييري أبو اللغة الإيطالية وأحد مؤسسي اللغة العامية وعاونه رواد مدرسة الأسلوب، وكتب الكوميديا الإلهية، موضحةً أن الشعر الغنائي كان الشعر السائد وكان الإيطاليون يكتبون باللغة العامية لأن الناس كانوا يتكلمون بلغة بسيطة ولا يستطيعون فهم اللغة الفصيحة التي كانت اللغة اللاتينية ويكتب بها كبار رجال الدولة والكنيسة والمثقفون والمفكرون.

طنطاوي: الكوميديا الإلهية كانت ملحمة عظيمة تُرجمت إلى كل لغات العالم

وتابعت أن مؤلف «الحياة الجديدة» من أهم المؤلفات التي كتبها دانتي أليجييري حيث كتب تفاصيل حياته الشخصية فيها، ثم كوميديا الكوميديا الإلهية وكانت ملحمة عظيمة تُرجمت إلى كل لغات العالم تقريبا، وأسماها في البداية بـ«الكوميديا»، وكان يقصد بها بداية حياة الإنسان بالشقاء وينتهي إلى السعادة، لذلك أسماها بالكوميديا ولم يسمها «تراجيديا» لأنها تنتهي إلى اللاأمل والشقاء والبؤس.

وأوضحت رئيس قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن في جامعة عين شمس، إن دانتي أليجييري وُجد في عائلة نبيلة ميسورة الحال واطلع على ثقافات عديدة مثل علم اللاهوت والثقافات الغربية والثقافات الشرقية، فقد تحدث كثيرون عن أوجه التشابه والاختلاف بين الأعمال العربية والكوميديا الإلهية.

وأشارت إلى أنه من بين العوامل التي أثرت على حياته الثقافية أنه كان محتكا بشكل مباشر بعالم السياسة، ولم يكن متشددا، لكنه كان يحلم بالحياة السياسية المدنية التي تخرج منها سلطة البابوية لأن الكنيسة كانت مسيطرة ومهيمنة على الحياة المدنية.

وأكدت أنه كان يظن أن الذات الإلهية كانت تريد أن يحكم العالم الساسة وقائد معين يمسك في يده زمام الأمور وهو الامبراطور، أما الكنيسة فإن لها زعيم قوي يمتلك النفوذ والسلطة ولكن في الناحية الدينية.