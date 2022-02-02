«تعليم الغربية»: لا شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، عددا من المدارس، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة غرب المحلة التعليمية، والتي بدأت يوم السبت الماضي، وتنتهي غداً الخميس.

واستهدفت الجولة، الاطمئنان على حسن سير الامتحان باللجان داخل الإدارة، وانتظام العمل ومستوى الامتحان، والتأكد من جودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان، وعدم وجود شكوى من الطلاب.

وتوجه وكيل الوزارة إلى لجنة مدرسة الشهيد الشحات أحمد عبد الحافظ أبو عيشة الابتدائية المشتركة، بإدارة غرب المحلة، حيث لاحظ انتظام جميع اللجان، وعدم وجود أي شكوى من الامتحان، وهدوء داخل اللجان، والتزام الجميع بالإجراءات الوقائية، وتوافر المطهرات والمعقمات، وتواجد الزائرة الصحية لمتابعة الحالة الصحية لجميع الطلاب.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة عدم السماح بدخول الدراجات النارية للجنة، والاهتمام بالنظافة عقب انتهاء الامتحان في نهاية اليوم، والتشديد على ارتداء جميع الطلاب والعاملين الكمامات، والتأكيد على مصادر التهوية والإنارة لجميع اللجان، حرصاً على صالح الطلاب.

كما توجه وكيل التعليم بالغربية إلى لجنة مدرسة الهياتم الإعدادية المشتركة، بنفس الإدارة، ووجه بضرورة التعقيم والتطهير ونظافة جميع اللجان بعد انتهاء اليوم الامتحاني، كما أصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطلاب، والالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

التشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول

كما ووجه وكيل الوزارة بالضرورة عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للتليفون المحمول، واطمأن أيضاً إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان.

واختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة بلجنة مدرسة عبد المعبود دعبس الابتدائية بالهياتم، واطمأن إلى حسن سير الامتحان، ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وقياس الحرارة لجميع الطلاب المعلمين.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة تواجد الزائرات الصحية داخل كل اللجان، واستخدام المطهرات والمعقمات وأجهزة قياس الحرارة، واطمأن إلى عدم وجود شكاوى من الامتحان، ثم قام بمتابعة أعمال الكنترول الداخلي للجنة، ووجه بضرورة ختم أوراق الأسئلة، ومراعاة الدقة والسرعة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة للطلاب، ومراعاة الدقة في تسجيل الغياب الطلابي، والتنبيه بمراعاة عامل الوقت لكل مادة، وعدم التأخير أو استعجال الطلاب في جمع أوراق الإجابة قبل الوقت المحدد لكل امتحان.

كما تابع وكيل الوزارة غرفة عمليات الامتحانات الرئيسية بالمديرية، للتأكد من عدم وجود شكاوى بجميع الإدارات، مؤكدا سير الامتحان بهدوء دون وجود مشكلات بلجان مدارس الإدارات التعليمية.

يذكر أنه نحو 91672 طالب وطالبة بالإعدادية العامة، في 437 لجنة، يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية في الفترة الأولى، والتربية الدينية في الفترة الثانية، في حين يؤدي 4650 طالبا بالإعدادية المهنية، في 26 لجنة امتحان الرياضيات في الفترة الأولى، والمجال الصناعي في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي مادة الرياضيات في الفترة الأولى، واللغة الأجنبية الثانية في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب الصف الأول والثالث الثانوي الفني التجاري والفندقي مواد التخصص تبعاً لكل نوعية من التعليم الفني.