دقيقة حداد ببطولة جامعة الأقصر للكرة الخماسية على روح عميد كلية الألسن

وقف لاعبو بطولة الأقصر للكرة الخماسية للجامعات، دقيقة حداد، على وفاة الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر، الذي وافته المنية أمس، بقرار من رئيس الجامعة تقديرا للفقيد ودوره في العملية التعليمية.

دقيقة حداد قبل بدء مباريات دور ربع النهائي

وقرر الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، واللجنة المنظمة للبطولة، الوقوف دقيقة حداد قبل بدء مباريات دور ربع النهائي، بالبطولة اليوم، على روح الدكتور ربيع سلامه عميد كلية الألسن، التي بدأت بمنتخبي الأقصر وبني سويف.

مباريات دور ربع النهائي ببطولة الأقصر

يشار إلى أن مباريات دور ربع النهائي ببطولة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية تضمنت مواجهات بين كل من؛ منتخب جامعة عين شمس، ونظيره بجامعة السادات، وفي المباراة الثانية؛ التقى فريق جامعة النيل مع جامعة سوهاج.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية والرابعة؛ التقى في المباراة الأولى كل من، منتخبا جامعه بني سويف، وجامعة الأقصر، وفي المباراة الثانية التقى منتخب جامعة الزقازيق مع جامعة الوادي الجديد.