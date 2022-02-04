قصواء الخلالي تنعى المخرج جلال الشرقاوي: اسم كبير في عالم المسرح

نعت الإعلامية قصواء الخلالي، المخرج جلال الشرقاوي، قائلة إنه اسم كبير جدًا في عالم المسرح المصري والعربي: «عندما نتحدث عن المسرح المصري نقول ريادة المسرح العربي، إذ أن تأسيس المسرح المصري بدأ في عهد الدولة المصرية القديمة».

انطلاق فكرة المسرح من مصر

وأضافت «الخلالي» في برنامجها «في المساء مع قصواء» اليوم الجمعة، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، أن المصريين القدماء هم مؤسسو المسرح في العالم، موضحًة: «البذرة الأولى كانت عندنا، وخرجت بعد وصول الرومان إلى مصر، حيث وصل مصر الكثير من الفلاسفة والمفكرين وغير ذلك، وأخذوا الفكرة وبلوروها في أماكن وثقافات أخرى، لكن بقيت البذرة الأولى للمسرح لمدة آلاف السنوات في مصر».

ريادة مصرية عظيمة في المسرح

وتابعت: «بعد ذلك استطاعت مصر تحقيق ريادة مسرحية من خلال بدايات مسرحية قديمة جدًا في مصر، وتبلورت بأشكال مختلفة حتى أصبح لدينا مسرحًا عظيمًا وقامات عظيمة وواحد من أهم هذه القامات هو المخرج القدير الكبير جلال الشرقاوي، فهو من القامات التي نفتخر بها، فقد كان رقمًا صعبًا في معادلة المسرح المصري والعربي، وجميعنا مرتبطون بمسرح جلال الشرقاوي».

وفاة جلال الشرقاوي

يذكر أن المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، توفي اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 87 عاما، وولد في 14 يونيو 1934، وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج عام 1958، وقدم مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية كانت السبب في اكتشاف الكثير من النجوم.