وزيرا التضامن والشباب يفتتحان «ديارنا» في كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة

افتتحت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، «معرض ديارنا» للحرف اليدوية في دورته الـ 72، تحت شعار «مصر بتتكلم حرفيّ في مول كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة»، وفق التوجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد معارض ديارنا وتشجيعا للحرف اليدوية وزيادة عدد المشاركين وذلك خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 7 مارس 2022.

المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور 10 صباحا

وأضافت القباج، خلال افتتاح معرض ديارنا، أن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور من 10 صباحًا لـ10 مساءً، وسط مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تعمل عدم انتقال العدوى بين المترددين على المعرض في ظل استمرار جائحة كورونا.

« حلول النوبة» ضيف شرف للحرف اليدوية والتراثية

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن ضيف الدورة الحالية من معرض ديارنا « حلول النوبة» ضيف شرف للحرف اليدوية والتراثية، بكايرو فيستيفال مول.

وأوضحت «القباج»، أن وزارة التضامن تحرص على مشاركة ذوي الهمم في كل أنشطتها في إطار الدمج المجتمعي لهم في كل الأنشطة، حيث تشارك مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، ضيف شرف بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، بمنتجات حرفية متعددة، حيث تتضمن أعمال مصنوعة من خامات بيئية مختلفة، ضمن خطه الدولة للتنمية المستدامة في إعادة التدوير.