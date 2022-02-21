وزير الخارجية: مصر تدعم تمكين الشباب والمجتمع المدني بمجال تغير المناخ

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر حريصة على تمكين الشباب والمجتمع المدني في مجال تغير المناخ، تأكيدا على الدور المهم الذي يقومون به، مشيرا إلى الاتفاق على الخطوات المقبلة لاستمرار التنسيق المصري الأمريكي حول الموضوعات ذات الاولوية في جدول مؤتمر المناخ «cop27».

أمريكا أكبر الدول المصدر للانبعاثات

وأكد شكري، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بحضور جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ، أهمية الدور الأمريكي في مجالان المناخ الدولي، موضحا أنه ليس فقط بوصف أمريكا كأحد أكبر الدول المصدرة للانبعاثات، لكن لدورها في قيادة جهود الدول المتقدمة، في دعم وتعزيز عمل المناخ بالدول النامية وتحقيق وسائل الدعم لها.

مصر لديها إمكانيات واعدة في مجالات الطاقة

أضاف وزير الخارجية، أن اللقاء تناول مجالات العمل المشترك، منها الطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء الإمكانيات الواعدة التي تملكها مصر، وتمكنها من التحول إلى مركز طاقة، فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر أو الطاقة الشمية وطاقة الرياح.

وأشار شكري، إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأمريكية في قناة السويس، وغيرها من المجالات، التي تتطلع مصر إلى تكثيف التعاون فيها مع الجانب الأمريكي.