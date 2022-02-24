الجالية المصرية في أوكرانيا: استيقظنا على صافرات الإنذار وأصوات المروحيات

قال الدكتور خالد محمد، رئيس لجنة الشباب بالجالية المصرية في أوكرانيا، إنه لا توجد إصابات أو أضرار بين أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا، وجميع المصريين المقيمين في أوكرانيا مستقرون، لافتا إلى أنهم لأول مرة يعيشون تلك الأجواء في أوكرانيا بعدما استيقظوا على صافرات الإنذار وتحليق المروحيات بقرب شديد من المنازل.

وزارة الهجرة المصرية تتواصل مع أبناء الجالية

وأوضح «محمد» في تصريحات تلفزيونية أن الوضع الأمني الداخلي في أوكرانيا مستقر والمدن البعيدة عن القصف لم تشهد أي انفلات أمني، مشيرا إلى أن وزارة الهجرة المصرية تتواصل بشكل مستمر مع الجالية من خلال عقد اجتماعات ولقاءات عن بعد بشكل مستمر مع الطلاب المصريين في مختلف مدن أوكرانيا للاطمئنان على أحوالهم والاستماع لمطالبهم.

اجتماع وزيرة الهجرة مع المصريين في أوكرانيا

وأكد رئيس لجنة الشباب بالجالية المصرية في أوكرانيا، أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها في أي مكان، موضحا أن وزيرة الهجرة عقدت اجتماعا مع الجالية المصرية في أوكرانيا لأكثر من 3 ساعات للتأكد من توفير احتياجاتهم كافة واستقرار أوضاعهم.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت في تصريحات لها إن العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا اليوم في أوكرانيا، هي محاولة لمنع حرب عالمية شاملة.

وامتدت العملية العسكرية الروسية لأنحاء مختلفة من أوكرانيا، وسط تأكيدات روسية بأن الهدف منها هو نزع سلاح أوكرانيا وعدم انضمامها لحلف الناتو.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية الأوكرانية بما في ذلك 11 مطارًا جويًا وقاعدة بحرية.