الخارجية الروسية: قطع أوكرانيا علاقاتها مع موسكو نتيجة لسياسة الـ«روسوفوبيا»

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وكييف هو النتيجة المنطقية لما وصفته بسياسة الـ«روسوفوبيا» لسلطات كييف.

روسيا: قطع العلاقات ليس خيارنا وإنما النتيجة المنطقية للروسوفوبيا

وفي بيان صحفي أوردته وكالة «تاس» الروسية، قالت الخارجية الروسية ردا على إعلان الجانب الأوكراني قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا: «هذا ليس خيار الجانب الروسي، وقطع العلاقات الدبلوماسية هو النتيجة المنطقية لسياسة الروسوفوبيا الهادفة لسلطات كييف، بدءا من انقلاب عام 2014، وانهيار معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة في عام 2018 ومجموعة كاملة من القوانين التي تهدف إلى التمييز ضد حقوق وحريات السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا».

الرئيس الأوكراني يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

واعتبر الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن قطع كييف العلاقات الدبلوماسية مع روسيا سيناريو غير مرغوب به أبدا، مؤكدا أن ذلك سيصعب أمورا كثيرة على شعبي البلدين.