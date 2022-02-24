عاجل.. البنتاجون: قوات روسيا تتجه إلى أوكرانيا لإسقاط الحكومة وتعيين أخرى

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن القوات الروسية تتجه صوب العاصمة الأوكرانية، كييف، حسبما نقلت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل لها، في الوقت الذي أكد فيه مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية أن روسيا تخطط للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف، وإسقاط الحكومة الأوكرانية وتعيين أخرى موالية لموسكو بدلا عنها، حسبما نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

مسؤول أمريكي: تقدم روسي مبكر نحو كييف لإسقاط الحكومة

وقال المسؤول الأمريكي لشبكة سي إن إن: «لا نزال نؤمن أن الروس لديهم النية للسيطرة على العاصمة الأوكرانية وإسقاط الحكومة هناك وتعيين أخرى موالية لهم، وهذا ما يفسر التقدم المبكر نحو كييف».

الهجمات الروسية مرحلة أولى من هجوم أوسع

وأضاف المسؤول الرفيع أن الهجمات التي شنتها روسيا في وقت سابق الخميس تمثل المرحلة الأولى من هجوم أوسع على أوكرانيا. وتابع المسؤول قائلا عن القوات الروسية: «إنهم يتحركون نحو كييف»، حسب قوله.