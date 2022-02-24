الخارجية الروسية: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا محاولة لمنع حرب عالمية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا اليوم في أوكرانيا، هي محاولة لمنع حرب عالمية شاملة، على حد قولها

زاخاروفا: هذه محاولة لمنع وقوع حرب شاملة

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن، هذه ليست بداية حرب، بل محاولة لمنع وقوع حرب عالمية شاملة، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، عن وكالة نوفوستي.

وأضافت زاخاروفا، في حديث تلفزيوني: هذه ليست بداية حرب. هذا أولا، وهذا مهم للغاية. رغبتنا في منع التطورات التي يمكن أن تتطور إلى حرب عالمية. وثانيا، هذه نهاية الحرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه أمر بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس، شرقي أوكرانيا.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة.

العملية العسكرية الروسية تهدف لنزع سلاح أوكرانيا

غير أن العملية العسكرية الروسية امتدت لأنحاء مختلفة من أوكرانيا، وسط تأكيدات روسية بأن الهدف منها هو نزع سلاح أوكرانيا وعدم انضمامها لحلف الناتو.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية الأوكرانية بما في ذلك 11 مطارًا جويًا وقاعدة بحرية.