أحمد عزمي: كنت أتعاطى الترامادول واتسجنت بسببه.. وحاولت أنهي حياتي

قال الفنان أحمد عزمي، إن سبب غيابه عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية يرجع إلى دخوله في حالة من الاكتئاب بعد مقتل أخيه «حمدي» في مشاجرة مع أحد الأشخاص، وانفصاله عن زوجته.

قصة ضبطه في شرم الشيخ

وأضاف «عزمي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، أنه ضُبط خلال وجوده بشرم الشيخ بحوذته مواد مخدرة.

وتابع: «اللجنة وقفتنا، والظابط لقى فيه حاجة مش مظبوطة، وفتش العربية طلع منها أقراص مخدرة ترامادول، الناس اللي كانوا معايا في عربيتي مش قادر أتذكرهم أنا عرفتهم إزاي أو منين».

كنت أتعاطي الترامادول

واعترف الفنان أحمد عزمي على الهواء مباشرة بتعاطيه الترامادول، قائلا: «أنا كنت باخد ترامادول، لكن بوصفة روشتة، بس الموقف على بعضه ماكانش شكله كويس، كان فيه حد من اللي راكبين معايا العربية كانت بنت مُسجلة، فالموضوع كبر».

ظلمت نفسي وتتبعت خطوات الشيطان

وأوضح أنه صدر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر بسبب هذه الواقعة، قائلا: «قضيت العقوبة وبعدها بدأت حياتي الجديدة في 2016»، متابعا: «أنا ظلمت نفسي طبعا، لأن الناس اللي ركبت معايا ماعرفهاش، وتتبعت خطوات الشيطان، وحطيت نفسي في موضع شبهات، وده في حد ذاته خطأ، بس الحمد لله انها جت على قد كده».

محاولته الانتحار ووفاة والدته

وكشف أنه حاول الانتحار بسبب ما كان يمر به من ظروف، قائلا: «فيه فترة جت حسيت إن وجودي وصمة عار في حياة ابني آدم، ودي كانت حاجة بالنسبة ليا صعبة، وفكرت في وقت ما في الانتحار».

وواصل: «صدمة أمي الله يرحمها كانت في وفاة أخويا، والصدمة التانية كانت فيا، اتوفت بعد ما طلعت من السجن بـ3 شهور».