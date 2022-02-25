أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 25-2-2022

يشير العديد من الأطباء والأبحاث إلى أن تناول الفاكهة يسهم في نقص الوزن وذلك لأنها تساعد على الشعور بامتلاء المعدة، والشعور بالحاجة إلى تناول الطعام، لذا فإنها مفيدة لمن يريد فقدان وزنه، كما تسهم في الحفاظ على نضارة البشرة، وتعتبر مصدراً غنيّاً بالفيتامينات والمعادن، لذا فإن الفاكهة وأسعارها المختلفة أمر يهم الناس الذين يحرصون على شرائها والاستفادة من مميزاتها ومذاقها المميز.

وفي ظل حرص الكثيرين على تناولها لما تمده للإنسان من فيتامينات وعناصر غذائية قادرة على تقوية مناعته في ظل مواجهة فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، تستعرض «الوطن» فيما يلي، وفق جولة صباحية في الأسواق المحلية اليوم الجمعة الموافق 25 فبراير، أسعار الفاكهة.

أسعار الفاكهة في الأسواق

ومن ضمن الفاكهة التي يفضلها الكثيرون ويحبون عصائرها الجوافة، وتراوح سعرها اليوم بين 8 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الموز في الأسواق اليوم نحو 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 8 و10 جنيهات، وسعر كيلو الفراولة بين 10 و12 جنيها، بلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا، وطرحت حبة الأناناس بسعر 35 جنيها.

وسجل سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها، كما وصل سعر كيلو البرقوق المستورد إلى 25 جنيهًا، وسجل سعر البرتقال البلدي اليوم نحو 6 جنيهات، وتراوح سعر البرتقال «أبو صرة» بين 6 و10 جنيهات، ويحرص الكثيرون على تناول البرتقال لما يحتويه من فيتامين سي، كما تراوح سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيها، والتفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيها، وتراوح سعر التفاح الأمريكي في الأسواق اليوم بين 17 و23 جنيهًا.

وسجل العنب المستورد الأسود سعر 25 جنيها، كما تراوح سعر الحرنكش اليوم، بين 9 إلى 13 جنيها، والأفوكادو 50 جنيها، كما تراوح سعر القشطة البلدي بين 17 و23 جنيهًا، وتراوح سعر الكنتالوب بين 4 إلى 7.5 جنيه، كما تراوح سعر الجريب فروت بين 3 إلى 6 جنيهات.