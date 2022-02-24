الإعلامية إيمان أبو طالب: مبسوطة برجوعي للجمهور من خلال قناة الحياة

قالت الإعلامية إيمان أبوطالب، إنها ستركز في برنامج بالخط العريض على أهم الأخبار والأحداث التي ينفذها شخص ما، مبينة أن البرنامج يركز على الإيجابيات وبناء العقل وسيعرض فقرات مختلفة، وستكون أولى الحلقات مع العالم الدكتور فاروق الباز.

البرنامج سيستضيف كل الفئات

وأضافت «أبو طالب» خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن البرنامج حلم جديد وقد يستضيف طفله عمره 10 سنوات أو وزير أو سفير لإن البرنامج يستهدف الإنسان بشكل عام.

تفاصيل البرنامج الجديد

وأوضحت «أبوطالب» أنها اختارت اسم البرنامج من بين أسماء عديدة جرى التصويت عليها، لافتة إلى أن «بالخط بالعريض» هو عنوان جديد ولفت انتباه الجميع وسيجري عرضه مرة واحدة في الأسبوع، وهو يوم الجمعة، وسيكون هذا كاف لتجميع أخبار وأحداث مهمة وعرض فقرة تحت اسم «من هنا وهناك» تتحدث عن «السوشيال ميديا» وتأثيرها على الأشخاص، مؤكدة أن الناس تعاني من وجود أخبار غير صحيحة تنتشر عبر «السوشيال ميديا»، وهي نفسها تأثرت بهذا الأمر عندما انتشرت شائعات غير صحيحة عنها.

عودة من خلال قناة الحياة

وأكدت الإعلامية، أنها اكتشفت أنها قوية وتصدت لهذه الشائعات، موضحة أنها رفضت كثير من الأفلام والعروض ولكنها ستتجه للعمل في المسرح لأنها تحب مواجهة الجمهور، مشيرة إلى أنها اعتذرت عن إحدى المسرحيات بسبب ظروف العمل، مواصلة: «نفسي أعمل مسرح للأطفال ودي أكتر حاجة بحبها، وأنا مبسوطة إني في قناة الحياة اليوم وراجعة للجمهور من خلال قناة الحياة القريبة للناس، والجمهور واحشني، وهتشوفوا في برنامجنا خطوط عريضة ويارب نكون قد الثقة».