حظك اليوم برج الجدي الجمعة 25-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز برج الجدي بأنهم حازمون جادون لا يحبون المزاح، وأصحاب شخصيات قوية لا تتهاون في أي من الأمور الشخصية والمهنية، نظرا لشخصيتهم القوية الحازمة يجب التعامل معهم بحذر كثيرا حتى تسلم من انتقاداتهم ومواجهتهم، ورغم ذلك فإنهم يحبون الجميع وأشخاص متواضعون لا يتوقفون عن مساعدة أحد أو مد يد العون لهم.

حظك اليوم برج الجدي الصعيد المهني

يحذرك علم الفلك اليوم، ويشدد عليك بأن تلتزم الكتمان، ولا تعلن خططك، وتميل نحو التأمل ومراقبة الأجواء من حولك.

حظك اليوم برج الجدي الصعيد العاطفي

وجود القمر في منزل الصحة السلبي يجعلك بحاجة إلى لاسترخاء، وعليك أن تقوم بتخصيص وقت تقضيه مع نفسك لتجد سلامك الداخلي وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجدي على المستوى العاطفي.

عيوب مواليد برج الجدي

المقربين بالنسبة لمواليد برج الجدي يجدون عيوبهم في قلة المرح والمزاح وعدم حبهم للفكاهة، وهو ما يشعر من حوله بالكآبة، كما أنهم لا يحبون الاختلاط بغيرهم كثيرا أو الوجود في مناسبات اجتماعية متعددة، ولا يذهبون لها إلا للضرورة القصوى، فهم يميلون للعزلة مع أنفسهم كثيرا ومراجعة حساباتهم.

برج الجدي لا يحبون الكلام أو المجاملات، والإشادة بمن حولهم مادام لا يرون فيهم جمالا، ويعرف عن مواليد برج الجدي تمتعهم بالدكتاتورية، والتمنّع وقلّة الثقة بالآخرين.