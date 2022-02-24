الخزانة الأمريكية: العقوبات ستؤثر على 80% من أصول روسيا المصرفية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات الأخيرة ضد روسيا ستؤثر على نحو 80% من جميع الأصول المصرفية في البلاد، ما يهدد الاقتصاد الروسي بشكل أساسي ويضعف الموقف الجيوسياسي للكرملين.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن وزيرة الخزانة جانيت يلين قولها: «وزارة الخزانة الأمريكية تتخذ إجراءات جادة وغير مسبوقة لتقديم عواقب سريعة وخطيرة للكرملين وتضعف بشكل كبير قدرتها على استخدام الاقتصاد الروسي والنظام المالي لتعزيز نشاطها، وستؤدي أفعالنا التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء، إلى إضعاف قدرة روسيا على إظهار قوتها وتهديد السلام والاستقرار في أوروبا بعد غزوها أوكرانيا».

وقالت يلين إن الولايات المتحدة "مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا ردًا على أفعالها الفظيع، وذلك إذا واصل فلاديمير بوتين عدوانه على أوكرانيا، وتابعت: "نحن متحدون في جهودنا لتحميل روسيا المسؤولية عن غزوها الإضافي لأوكرانيا مع تخفيف الآثار على الأمريكيين وشركائنا".

العقوبات تطول أكبر بنك روسي

وكان البيت الأبيض أصدر بيان معلومات أو صحيفة حقائق حول الجولة الأخيرة من العقوبات ضد روسيا ردًا على قيام روسيا بغزو واسع النطاق لأوكرانيا، وتدعو العقوبات إلى فصل سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، عن النظام المالي الأمريكي، مما يقيد وصول البنك إلى المعاملات التي تتم بالدولار الأمريكي.

وفي غضون ذلك، سيتم فرض عقوبات كاملة على أربع مؤسسات مالية أخرى، بما في ذلك ثاني أكبر بنك روسي، وسيجمد هذا الإجراء أي أصول للبنوك تمس النظام المالي الأمريكي ويمنع الأمريكيين من التعامل معها.

بايدن: العقوبات لها تأثير مثل حرمان روسيا من استخدام سويفت

وخلال خطاب بايدن عن الغزو الروسي، سأله أحد المراسلين عن سبب عدم تحرك الولايات المتحدة وحلفائها لمنع روسيا من الخروج من نظام سويفت البنكي، وقال بايدن: «العقوبات التي اقترحناها على جميع بنوكهم لها نفس العواقب، وربما نتائج أكثر من سويفت».

وأثار رفض الغرب اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام روسيا لنظام سويفت غضب الحكومة الأوكرانية، وأعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن غضبه، وكتب على تويتر: «لن أكون دبلوماسيا في هذا الأمر، وكل من يشك في ما إذا كان يجب حظر روسيا من سويفت عليه أن يفهم أن دماء الرجال والنساء والأطفال الأوكرانيين الأبرياء ستكون ملطخة بأيديهم أيضًا».