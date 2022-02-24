بايدن: الهجوم الروسي على أوكرانيا مخطط له منذ شهور

قال الرئيس الأمريكي جون بايدن، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا غير مبرر ومخطط له منذ عدة أشهر، مضيفًا: «عملنا مع شركاء الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية لتعزيز الحوار مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية».

بايدن: مضاعفة آثار العقوبات على روسيا

وأضاف «بايدن» خلال مؤتمر صحفي له بثته قاة «سكاي نيوز عربية»، اليوم الخميس، لإعلان فرض حزمة عقوبات على روسيا، أن بلاده حذرت مرارًا مما حدث من غزو روسي لأوكرانيا، حتى بدأ الجيش الروسي هجومًا غير مبررًا على أوكرانيا، وسيجري مضاعفة تأثير العقوبات على روسيا وسنخفف تأثيرها على حلفاء بلادنا».

إجماع على تقييد الصادرات الروسية

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن هناك إجماعًا على تقييد قدرة روسيا على استخدام الدولار، لافتا إلى أنه سيجري تقييد الصادرات التكنولوجية التي تصل إلى روسيا، موضحًا أن كل الأموال الروسية في الولايات المتحدة ستجمد، وسيفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا وبنوكها، مشددًا: «كما أن قواتنا لن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا تستهدف 4 مصارف إضافية، وأفرادا من النخبة».

وأوضح أن القوات الأمريكية في شرق أوروبا موجودة للدفاع عن حلفاء أمريكا.