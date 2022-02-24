عاجل.. بايدن: الهجوم الروسي على أوكرانيا أوسع مما توقعناه

علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على التطورات التي تحدث في أوكرانيا، قائلا إن ما يحدث خططت له روسيا منذ أشهر طويلة: «بوتين عبّأ وجهّز نحو 150 ألف جندي، والكثير من الذخائر».

بايدن: الولايات المتحدة حذرت من الهجوم الروسي على أوكرانيا

وأضاف «بايدن»، خلال كلمته أذاعتها «سكاي نيوز عربية»، أن الولايات المتحدة حذرت من الهجوم الروسي على أوكرانيا، «الآن هذا يحدث على نطاق أوسع مما توقعناه».

وتابع: «في الأسبوع الماضي انفصاليون قاموا بأعمال سيئة في دونباسك، وروسيا قامت بهجمات سيبرانية على أوكرانيا، ورأينا ما حدث في موسكو من ادعاءات زائفة حول أوكرانيا، بأنها تعتزم غزو روسيا والقيام بإبادة جماعية».