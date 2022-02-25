حظك اليوم برج الدلو الجمعة 25-2-2022 مهنيا وعاطفيا

أصحاب مواليد برج الدلو مبدعون ومبتكرون، ولديهم شخصية استقلالية لا تحب الاعتماد على غيرها في مختلف الأمور، ولا يمكن لأي شخص التحكم بهم، مهما كانت درجة قربه له، وعلى المستوى المهني يمتلكون أفكار تجارية كبيرة ومميزة تجعلهم ينجحون إذا دخلوا مشاريع خاصة في كافة المجالات، كما يمتلكون مهارة التواصل مع الآخرين، فتجدهم متحدثون بارعون جدا في الكلام، ويستطيعون التعامل مع أنواع الشخصيات المختلفة، والتكيّف مع أي ظروف.

صفات برج الدلو

أصحاب برج الدلو على المستوى الشخصي يعتبرون أصدقاء جيدون، ويقدمون الدعم واللطف لمن حولهم، كما يحبّون إضحاك النّاس والرفع من معنوياتهم، وعلى المستوى المهني هم يحبون ويفضلون الاتجاه إلى المهن الحرّة دون التقيد بعمل روتيني خاص أو تابع لأحد، ولديهم مهارات في فنون الجرافيك والرسم والإبداع.

حظك اليوم برج الدلو الصعيد المهني

أشارت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك خلال تصريحاتها للوطن، إلى أن وجود القمر بمنزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك، موضحة أن التفاف المخلصون حولك يجعلك تشعر بالمساندة وتنجح في كشف حقيقة من يخدعونك أيضا.

حظك اليوم برج الدلو الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على المستوى العاطفي، يقول لهم إن وجود عطارد في برجك يمنحك سحرا وقدرة على التواصل مع من حولك بهدوء وحب.

عيوب برج الدلو

من أبرز عيوب برج الدلو العناد وعدم سماع آراء الأخرين ويتمسكون برأيهم بطريقة غريبة قد تؤذيهم إذا كانوا خاطئين، ولا يوجد عندهم منطقة وسط فيكونون متشددون كثيرا في أرائهم، ولا يمكنهم أن يغيروها أو يتراجعوا عنها، ومن عيوبهم أيضا حب الانعزال، رغم امتلاكهم للعديد من الأصدقاء.