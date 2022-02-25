نجوم العالم يدعمون أوكرانيا أمام الهجوم الروسي: «الدعاء ليس كافيا»

رفض عدد كبير من نجوم هوليوود، العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا، عبر تدوينات عديدة عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وكان على رأسهم الممثل الأمريكي مارك رافالو، الذي عبر في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، عن حزنه بسبب حالة الحرب التي تعيش فيها الدولتان.

مارك رافالو: أرسل المحبة إلى الأبرياء في أوكرانيا وروسيا

وقال «رافالو» في التغريدة: «أرسل المحبة والصلاة الطيبة إلى الأبرياء في أوكرانيا وروسيا وأوروبا الذين وقعوا في هذه اللحظة المحزنة والمدمرة من العنف والدمار غير المتكافئين، وخاصة الشباب.. أنتم لم تفعلوا شيئًا لتستحقوا هذا الانحراف والمشهد الفاحش»، بينما دونت المغنية الكوبية الأمريكية لورين هراقي، عبر حسابها على «تويتر»: «قلبي متألم على شعب أوكرانيا، أنا فقط لا أستطيع أن أفهم إلى أين سيقودنا هذا، الدعاء والكثير من المحبة ليست كافية».

الفنانون الأوكرانيون ينشرون هاشتاج «أنا أساند أوكرانيا»

وشاركت الممثلة من أصل أوكراني فيرا فارميجا، صورة لعلم بلادها مع عدد من أبيات النشيد الوطني للبلاد تحتها، بالإضافة إلى هاشتاج «أنا أساند أوكرانيا».

وظهرت المغنية جامالا، التي فازت في مسابقة الأغنية الأوروبية 2016، في مقطع فيديو مع عائلتها تعلن فيه دعمها للبلد المحاصر، قائلة: «لا نريد الحرب! نحن مع السلام.. أرجوكم ادعموا أوكرانيا».