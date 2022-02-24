السينمائيون ونجوم هوليوود يدعمون أوكرانيا: «الحرب أمر مخزي»

تجاوب عدد كبير من السينمائيين والمشاهير من جميع أنحاء العالم مع الأزمة المتصاعدة في أوروبا الشرقية، بعد أن أعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا خلال الساعات الماضية، حيث تضامن نجوم هوليوود مع أوكرانيا بتغريدات عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، كان من بينهم الكاتب ستيفن كينج، ومقدم البرامج بيرس مورجان، بالإضافة إلى المغنية كاردي بي.

الكاتب ستيفن كينج: «لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي»

وكتب «كينج» في تغريدة تمت مشاركتها على نطاق واسع على «تويتر»، قائلا: «ما تعلمه معظمنا كأطفال في الملعب لا تقف مكتوف الأيدي بينما يضرب طفل كبير طفلًا صغيرًا، قد تتلقى لكمة أو اثنتين لتجعل الطفل الكبير يتوقف، ولكن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عليك فعله»، أما المغنية الأمريكية فكتبت على حسابها قائلة: «أتمنى أن يتوقف زعماء العالم عن التعثر بالسلطة، وأن يفكروا حقًا في من يتأثر في الأزمات، يجب أن تكون الحرب والعقوبات والغزوات هي آخر شيء يجب أن يقلق هؤلاء القادة بشأنه»، وذلك وفقا لما نشره موقع «ذا اندبندنت».

بينما كتب بيرس مورجان مقدم برنامج «جود مورنينج بريطانيا» السابق، في صباح اليوم، عبر حسابه على «تويتر»: «هذا عمل حرب قام به فتى متنمر لا يعتقد أن بقية العالم لديه الشجاعة أو الإرادة لمنعه.. أمر مخزي».

وعبر حسابها على «إنستجرام»، تسألت الفنانة والشاعرة الاسكتلندية آني لينوكس قائلة: «ما هو الثمن الذي يجب أن يدفعه الناس العاديون مقابل الجنون الكابوسي ووحشية الغزو والحرب، أم أن هذه مجرد خدعة متقنة؟ تكتيك تخويف؟ تهديد؟».

أكاديمية السينما الأوروبية تعرب عن تضامنها ودعمها لأوكرانيا

وأعربت أكاديمية السينما الأوروبية عن تضامنها مع زملائها الأوكرانيين ودعمها لهم، بعد إطلاق روسيا لعملية عسكرية في البلاد، ودعا رئيس الأكاديمية مايك داوني المجتمع السينمائي الدولي إلى مساعدة الفنانين داخل أوكرانيا الذين يجدون أنفسهم فجأة في الخطوط الأمامية للصراع.

وكتب «داوني»، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة التحالف الدولي لصانعي الأفلام المعرضين للخطر، في بيان رسمي: «نراقب الموقف من خلال مجلس إدارتنا، وكذلك مع زملائنا في البلدان الحدودية مثل بولندا لنرى كيف يمكننا العمل معًا لتقديم الدعم العملي لأي مخرج أوكراني قد يكون في بحاجة إليها»، قائلا إنه سيتم مناقشة الوضع في أوكرانيا في اجتماع مجلس إدارته الأسبوع المقبل، لمعرفة الإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها.