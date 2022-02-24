محمد هنيدي يدخل على خط الحرب بين روسيا وأوكرانيا: فاضلنا اجتياح الزومبي

علق الفنان محمد هنيدي، بشكل ساخر، على اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرنيا، في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، إذ كتب: «سنة وباء عالمي لم يشهده العالم من 100 سنة، وسنة الحرب العالمية، فاضلنا اجتياح الزومبي، وزيارة فضائيين ومذنب»، متابعا: «إحنا حد باصصلنا في حياتنا».

عباس أبو الحسن: مافيش كارثة إنسانية أو بشرية معدتش علينا

ولم يكن هنيدي، الفنان الوحيد الذي علق على الحرب بين روسيا أوكرانيا، إذ كتب الفنان عباس أبو الحسن، في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»: «24 فبراير 2022، عقبال عندكم كده، أول يوم في الحرب العالمية التالته، وبكده الجيل بتاعنا يقدر يغادر الحياة وهو مطمئن ومرتاح»، متابعا: «مافيش كارثة إنسانية أو بشرية أو كونية من حروب وثورات وزلازل وأوبئة وجائحة معدتش عليه»

محمد هنيدي يواصل تصوير «الجواهرجي»

يواصل الفنان محمد هنيدي، خلال الفترة المقبلة، تصوير مشاهد فيلم «الجواهرجي» للمخرج إسلام خيري، المقرر الانتهاء منه خلال أيام، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم الصيف، ويتعاون هنيدي مع الفنانة منى زكي في بطولة الفيلم، وهو التعاون الأول بينهما منذ 23 عاما، في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا بينهم لبلبة، أحمد السعدني وعارفة عبد الرسول.

وقدم هنيدي في عام 2021، عددا من التجارب الجديدة، إذ عاد للسينما بعد غياب بفيلم «الإنس والنمس» للمخرج شريف عرفة، وشاركت في بطولته الفنانة منة شلبي، بالإضافة إلى صابرين وعمرو عبد الجليل، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي، إذ وصلت إيراداته لـ58 مليون جنيه.

وعاد للمسرح بعد فترة طويلة من الغياب، بالعرض المسرحي «سلام مربع» للمخرج خالد جلال، الذي شارك في موسم الرياض نوفمبر الماضي، وشارك في بطولة المسرحية، عدد كبير من نجوم الكوميديا من بينهم أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، إيمان السيد وميرنا نور الدين، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول مطرب مغمور يصارع من أجل الشهرة وكسب الأموال، حتى يستطيع الزواج من حبيته.