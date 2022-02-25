حظك اليوم برج الحوت الجمعة 25-2-2022 مهنيا وعاطفيا

أنثى برج الحوت شخصية مميزة مبتكرة مبدعة تحب التغيير والابتكار، وأن تكون مختلفة، تتميز بفرط الحساسية، ويعرف عنها أنها امرأة حنونة جدا، تحرص على مساعدة من حولها وتقديم الدعم والسند لهم في كل الأوقات والتواصل معهم في مختلف المناسبات لمشاركتهم أوقاتهم الحزينة والسعيدة، كما أنها توازن بين الأمور بعناية قبل اتخاذ أي قرار يخص حياتها الشخصية أو المهنية.

حظك اليوم برج الحوت الصعيد المهني

عليك أن تنتبه اليوم، وفقا لما يخبرك به علم الفلك، الذي يدعوك إلى أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال والأزمات.

حظك اليوم برج الحوت الصعيد العاطفي

يخبرك حظك اليوم على الصعيد العاطفي، بأن القمر يوجد في وضع معاكس لذا عليك أن نتنبه كثيرا، ولا تستسلم اليوم للحساسية والخلافات.

صفات رجل برج الحوت

صفات عديدة يمتلكها رجل برج الحوت أولها رومانسيته الشديدة، وحبه للإبداع والتألق والتميز، كما أنه عاطفي وذكي قادر على فهم الأمور وقراءة المواقف والشخصيات وتحليلها، والتنبؤ بما يمكن أن يحدث، ويحاول دائما مساعدة الآخرين من منطلق عاطفته ويسعى لإسعادهم، وهو نوع من الإيثار.

ويكره برج الحوت مواجهة الآخرين أو إيذائهم مهما فعلوا به، ويصعب عليه رفض طلب أي أحد، مما يضعه دائما في موضع يجعله عرضة للاستغلال، ولكن هذه المواقف تلقنه دروسا على المستوى البعيد، يستفيد منها مستقبلا في حياته وميزة الذكاء عنده تجعله يعرف كيفية التعامل مع مختلف الأشخاص.