مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة غرب بني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب رابع، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بترعة قرية ميانة البهسمون التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وجاري نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى إهناسيا المركزي، ونقل المصاب إلى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بالمستشفى ذاتها.

انقلاب سيارة في ترعة قرية البهسمون

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بترعة قرية البهسمون التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية الى مكان الحادث، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه السيارات إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل مصاب إلى مستشفى إهناسيا المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية وحالات الوفاة إلى مشرحة المستشفى ذاتها.

أسماء الضحايا والمصاب في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع كل من «عبدالفتاح .ا .ع»، 24 سنة، مقيم في محافظة الجيزة، و«أحمد .ع. م»، 42 سنة، مقيم في محافظة القاهرة، وجثة ثالثة مجهولة الاسم والهوية، وتم إيداعهم مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما اصيب رابع يدعى «ناصر . م . س»، 32 سنة، مقيم في محافظة القليوبية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة من الجسم.

وشهدت محافظة بني سويف، مساء اليوم، إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وجروح واشتباه ما بعد الإرتجاج، اثر حادث تصادم توكتوكين، بالقرب من مقابر قرية الدير قرب طريق إهناسيا ننا، وجرى نقل المصابين الأربع إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.