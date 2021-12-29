حادث مروع بطريق بني سويف الفيوم الجديد.. سقوط 5 ضحايا

شهد طريق بني سويف - الفيوم الجديد، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي؛ ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي بطريق بني سويف - الفيوم الجديد، أمام مدخل قرية الحمام التابعة لمركز ناصر، ووجه بانتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة؛ لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ورفع آثار الحادث.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة؛ لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم: «هدى راضي صادق 27 سنة، ويوسف غالي سلامة ببا 40 سنة، وعبد الرحمن محمد محمد 24 سنة، وعماد صابر عبد الغني 25 سنة، وعبد الحليم عبدالكريم فرحات 47 سنة» مصابين بجروح وكدمات، واشتباه كسر بالقدم اليمنى.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.