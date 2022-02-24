يسرا عن مسلسلها الرمضاني الجديد: «هتشوفوا 3 صاحبات علاقتهم غريبة»

كشفت الفنانه يسرا، عن تفاصيل مسلسلها الرمضاني الجديد «أحلام سعيدة»، قائلة: «هتشوفوا 3 صاحبات مع بعض علاقتهم غريبة جدا، كل واحدة شخصية مختلفة، ونشوف خلالهم مدى الصداقة شكله إيه، المسلسل إلى حد ما كوميدي وليس درامي».

يسرا: سعيدة جدا بهذا العمل

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج the insider بالعربي، أنها سعيدة جدا بهذا العمل، متابعة: « لأول مرة نرى من خلاله هالة خليل المؤلفة، وليس المخرجة، لا فعلا عاملة حاجة دمها خفيف جدا».

مسلسل أحلام سعيدة، بطولة يسرا، وغادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل «البحث عن علا»

وظهرت يسرا، ضيف شرف في مسلسل «البحث عن علا»والذي روجت له يسرا، عبر حسابها على «تويتر» بنشر صورة من كواليس العمل معلقة: «سعيدة جدا بمشاركتي في مسلسل البحث عن علا، مع حبايب قلبي هند وشيرين وندى والمخرج المتميز هادي الباجوري، استمتعت جدا جدا بالمشهد.. ألف مبروك نجاح المسلسل».

مسلسل «البحث عن علا»، بطولة هند صبري، وهاني عادل، سوسن بدر، ومحمود الليثي وندى موسى، من إخراج هادي الباجوري، ويشارك في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم خالد النبوي، ويسرا وشيرين رضا.

عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، وقد حقق مشاهدات عالية، وتصدر التريند.