محمد أوتاكا: سعيد بتجربتي مع يسرا في «أحلام سعيدة»

أعرب الفنان محمد أوتاكا عن سعادته للعمل مع النجمة يسرا في مسلسلها الجديد «أحلام سعيدة»، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، مؤكدا أنه يلعب شخصية تدعى رجب وأن معظم مشاهده مع الفنانة يسرا، وأن ذلك الأمر كان حلما من أحلامه أن يقف أمام النجمة الكبيرة.

أوتاكا وشخصيته في المسلسل

وعن طبيعة الشخصية، تحفظ أوتاكا عن كشف تفاصيل خاصة بالعمل، ولكنه أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشخصية يوجد بها بعض خفة الدم وتدور في إطار كوميدي الذي اعتاد عليها المشاهد منه.

ومسلسل «أحلام سعيدة» يشارك في بطولته كل من مي كساب وغادة عادل وشيماء سيف وتامر هجرس ونبيل نور الدين ونور محمود ومن إخراج عمرو عرفة وتأليف هالة خليل.

أوتاكا يشارك في «عالم موازي» بالموسم الرمضاني 2022

ومن المقرر أن يشارك أيضا أوتاكا في مسلسل «عالم موازي» المؤجل من السباق الرمضاني الماضي، ويقوم ببطولته كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم وشيماء سيف ومن تأليف عمرو وهبة وإخراج هشام جمال.

ومن المقرر أن يشارك أوتاكا الفترة المقبلة، في فيلم «تسلم أهالي» ومن المقرر أن يعرض في موسم الصيف المقبل ويشارك في بطولته دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، عبد الله مشرف، أحمد فتحي، لوسي ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

ومن المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل أكثر من 20 عملا تليفزيونا أبرزهم: «الاختيار 3، العائدون، فاتن أمل حربي، ماما عايزة إيه، بطلوع الروح، سويتس بالعربي، أولاد عابد، بيت الشدة، المشوار، راجعين يا هوا، يوتيرن، المداح 2، الكبير أوي 6، سيد بابلو، ملف سري، دايما عامر».