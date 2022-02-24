بلومبرج: كييف ستسقط خلال ساعات.. وهدف بوتين الإطاحة بحكومة أوكرانيا

نقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية عن مسؤول استخباراتي غربي كبير، أن العاصمة الأوكرانية كييف ستسقط في أيدي القوات الروسية في غضون ساعات، حيث تم القضاء على الدفاعات الجوية في أوكرانيا بشكل فعال، وقال المسؤول إن القوات الروسية تتقدم باتجاه أوكرانيا على جانبي نهر دنيبر ويبدو أنها عازمة على السيطرة على العاصمة، كما يسيطر الجيش الروسي أيضًا على العديد من المطارات التي يمكنه استخدامها لجلب المزيد من القوات إلى البلاد.

هدف بوتين إسقاط الحكومة الأوكرانية

وقال المسؤول إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدف إلى السيطرة على أوكرانيا بأكملها، على الرغم من أن العمليات العسكرية تركزت حتى الآن في شرق وجنوب ووسط البلاد، كما يُنظر إلى هدف بوتين النهائي على أنه إسقاط الحكومة في كييف لإقامة نظام دمية موالٍ لروسيا.

زيلينسكي: سنبقى داخل كييف

من جانبه، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدفاع عن بلاده وأصر على أنه وحكومته سيبقون في العاصمة، وقال المسؤول إن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة قد تعاني من عنف شديد مع سيطرة الروس.

وبحسب ما ورد لوكالة «بلومبرج» وصلت الدبابات الروسية إلى ضواحي مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وأنها تقاتل في منطقة خيرسون شمال شبه جزيرة القرم منذ وقت مبكر، كما قالت شبكة «سي إن إن» إن قوات روسيا تسيطر على ما يبدو على مطار هوستوميل، خارج كييف في أعقاب هجوم جوي.

وأشار ميخايلو بودولاك، مستشار زيلينسكي، إلى أن القوات الروسية كانت تحاول تأمين القاعدة كجسر لعملية قطع رأس الحكومة، وتابع: «إنزال القوات المحمولة جواً ممكن، وقد تكون هناك محاولة للدخول إلى الكتلة الحكومية، وأحد الأهداف هو أسقاط الحكومة».

الموجة الأولى للهجوم

تضمنت الموجة الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا 75 قاذفة قنابل ثقيلة ومتوسطة وأكثر من 100 صاروخ من مختلف الأنواع، وفقًا لمسؤول دفاعي أمريكي، وقالت دائرة حرس الحدود الأوكرانية إن أفرادها تعرضوا للهجوم في الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي في خمس مقاطعات تراوحت حول الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، وكذلك عبر دونباس وشبه جزيرة القرم.

وفي معركة غير متكافئة، حيث تنفق روسيا أكثر من عشرة أضعاف ما تنفقه أوكرانيا على الدفاع، قالت أوكرانيا إنها أسقطت طائرات روسية ودمرت دبابات وكانت صامدة على طول جبهة شرقية طويلة، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت 74 منشأة عسكرية، من بينها 11 مطارا و 3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و 18 محطة رادار للبطاريات المضادة للطائرات.