نصر سالم: أوكرانيا مهمة لروسيا.. والعملية ستستمر حتى تسقط كييف

قال اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ما يحدث الآن في أوكرانيا هي عملية عسكرية لتصحيح الوضع الجيوسياسي من وجهة نظر روسيا، نظرًا لأهمية أوكرانيا السياسية والجغرافية بالنسبة للجانب الروسي.

سالم: روسيا ستستمر إلى أن تسقط العاصمة الأوكرانية

وأوضح «سالم» خلال استضافته ببرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والمذاع على فضائية «TEN» أن حلف الناتو أصبح على الحد الأمامي للجمهورية الروسية، وروسيا تدافع عن مجالها الحيوي، لافتا إلى أن روسيا ستستمر إلى أن تسقط العاصمة الأوكرانية، وأن روسيا بدأت الحرب بالشكل السيبراني ثم السيادة الجوية ومن ثم تمكنت من السيطرة وحسم المعركة لصالحها، وستستمر الحرب إلى أن يعلن ترسيم الحدود مع الأقاليم.

سالم: أوكرانيا ستصبح دولة حبيسة

وأشار «سالم» إلى أنه بعد انفصال إقليم دونباس عن أوكرانيا ستصبح دولة حبيسة، وسيتحول بحر «إيزوف» إلى بحيرة روسية، وستتحدد حركة البحرية الأمريكية في البحر الأسود بعد أن تصبح السيادة لروسيا، مؤكدًا أن العملية العسكرية تجري في وقت صغير مع اشتعال حرب هجين لن تتوقف مع التداعيات السريعة إلا بالاستيلاء على العاصمة الأوكرانية أو أوكرانيا بالكامل.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، قالت إن الوزارة نظمت جلسة حوارية افتراضية مع المصريين في أوكرانيا بحضور أكثر من 60 طالبًا وطالبة من مختلف المدن الأوكرانية، مؤكدة سلامة الطلاب وعدم وجود إصابات أو حالات فقد بينهم.