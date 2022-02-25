اليابان: سنفرض عقوبات على روسيا في 3 مجالات بسبب الهجوم على أوكرانيا

قالت طوكيو، إن بلادها ستفرض عقوبات على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، التي بدأت أمس الخميس، وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن بلاده ستفرض عقوبات على روسيا في 3 مجالات هي القطاع المالي والعتاد العسكري والصادرات، مضيفا أن طوكيو ستبذل قصارى جهدها لتقليل تأثير الأزمة الأوكرانية على البلاد، مضيفا: « لدينا احتياطات من النفط الخام كافية لـ240 يوما».

وزير المالية الياباني: سنجمد الأصول في بعض البنوك الروسية

من جانبه، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، إن بلاده ستجمد الأصول في بعض البنوك الروسية وفقا لقناة «العربية».

وأشارت اليابان، إلى أنها ستعمل مع مجموعة السبع «كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة»، بشأن أي عقوبات إضافية.

وكان نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني للرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» دوليب سينج، قال في وقت سابق، إن العقوبات الغربية ضد روسيا لا تهدف إلى قطع إمدادات الطاقة من موسكو إلى الأسواق العالمية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واشنطن: نسعى للحد من قدرة موسكو على إنتاج النفط والغاز على المدى البعيد

وأوضح سينج، إن بلاده فرضت عقوبات بحيث تتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الروسي بأقل تكلفة للولايات المتحدة ولحلفاء واشنطن والشركاء، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحد من قدرة موسكو على إنتاج النفط والغاز على المدى البعيد.

وأضاف المسؤول الأمريكي، إن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات ضد موسكو، ويجري النظر في جميع الخيارات في ما يتعلق بنظام «سويفت» المصرفي.